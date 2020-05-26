67 новых случаев ВИЧ выявлено в Могилевской области с начала года

По состоянию на 1 мая в Могилевской области выявлено 67 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это чуть меньше, чем за аналогичный прошлогодний период (72).

Всего в регионе (с 1987 года) зарегистрировано более 2 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. На данный момент с ВИЧ в области проживает 1620 человек, - отметили в отделе профилактики ВИЧ/СПИД Могилевского областного ЦГЭиОЗ. - В общей структуре ВИЧ-инфицированных лиц по-прежнему преобладают мужчины (55% или 37 человек).

Превалирующим путем передачи ВИЧ-инфекции является половой, на его долю приходится более 79% всех случаев ВИЧ-инфекции в 2020 году. На долю парентерального пути передачи ВИЧ-инфекции (при инъекционном употреблении наркотических веществ) – более 20%.

- В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако за весь период наблюдения большинство случаев зарегистрировано в возрастных группах 20-29 лет – продолжают собеседники. - По отдельным возрастным группам населения случаи ВИЧ-инфекции были распределены следующим образом: 15-19 лет –1,5 %; 20-29 лет- 14,9%; 30-39 лет –41,8%,

40-49 лет- 29,9%; 50-59 лет – 10,4%; 60 лет и старше - 1,5%.

В социальной структуре в текущем году лидирующее положение занимают соцгруппа рабочих, на их долю приходится более 43% (29 человек). На долю лиц без определенной деятельности приходится почти 36 % (24 человек), беременные и пенсионеры – 9% (6 человек).

За весь период наблюдения среди ВИЧ-инфицированных пациентов в Могилевской области умерло 345 человек (показатель летальности 17,1%), из них в 4 терминальной стадии ВИЧ-инфекции 141 человек. По состоянию на 1 мая 2020 года умерло 13 человек, среди них 6 в клинических стадиях (в 2019-ом - 20 и 10 соответственно).

Получить консультацию и пройти обследование на ВИЧ, в том числе анонимно, можно в любом учреждении здравоохранения, а также в Могилевском облЦГЭиОЗ (Могилев, ул. Первомайская 114). Телефон «горячей линии» в областном центре (8-0222) 71-65-83.