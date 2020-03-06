6 марта – Международный день зубного врача. Секреты белоснежной улыбки от заместителя главного врача Елены Семенцовой

Иметь белоснежную улыбку хочется всем. Но зубная эмаль от природы не отличается повышенной белизной. Добавим, что и употребление кофе, чая, крас­ящих продуктов значительно увеличивает появление налета, изменяя, конечно, и цвет зубов. Потому всем хочется отбелить зубы, так как это эстетично. Как же это сделать без негативного воздействия на зубную эмаль? Об этом мы поговорили с заместителем главного врача по медицинской части первой городской стоматологической поликлиники Еленой Семенцовой.

– При желании отбеливание зубов можно сделать в нашей поликлинике с помощью современной системы Beyond Polus. Это инновационный метод, который дает прекрасный результат и совершенно безопасен.

– Система зарекомендовала себя как эффективный способ?

– Несомненно. Безопасная и, главное, эффективная технология в комбинации с отбеливающим гелем гарантирует красивую улыбку всего за 1-2 посещения. Метод разработан в США. Отбеливание имеет палитру 12 тонов, а результат сохраняется до двух лет (при условии следования всем рекомендациям стоматологов по уходу).

– Как проходит процесс отбеливания?

– В первую очередь осуществляются очистка и шлифовка зубов. Затем на десны и чувствительную часть зубов наносится защитный гель. Потом врач приступает непосредственно к отбеливанию гелем. Осветление проходит в три цикла с интервалом в 15 минут. Вся процедура занимает около 45-60 минут.

– Что является плюсом?

– Во-первых, безопасность. Далее, на поверхность эмали попадает свет с температурными параметрами не выше 37,6°С. В его лучах исключены инфракрасные и ультрафиолетовые волны – зуб не перегревается, не разрушается его структура. Процедура одноразовая – за одно посещение можно достичь смены оттенка до нескольких тонов. Система эффективна даже в самых трудных и запущенных ситуациях. Ее применяют и при возрастной пигментации зубов, и в случае флюороза – потемнения эмали. У такого отбеливания почти нет недостатков. Есть некоторые противопоказания: не рекомендуется прибегать к отбеливанию беременным, кормящим матерям, детям. Метод противопоказан и при некоторых заболеваниях десен, гиперчувствительности зубов.

Василий Котляренко.