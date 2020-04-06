6 апреля пройдет прямая линия «Профилактика распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19»
85 0
Первомайская районная организация РОО "Белая Русь" онлайн: "Профилактика распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19".
6 апреля с 15.00 до 17.00 по телефону 8-0225-700291 на Ваши вопросы ответит депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Гацко Владимир Владимирович.
также
-
6 апреля пройдет прямая линия «Профилактика распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19»
-
Стартовал прием заявок на журналистскую Премию имени Михаила Городецкого
-
Ледовый дворец приглашает на массовые катания
-
Дворец искусств сообщает об отмене танцевальных вечеров
-
Бобруйчан приглашают на концерт «Юности» и «Бобренка»