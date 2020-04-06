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6 апреля пройдет прямая линия «Профилактика распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19»

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6 апреля пройдет прямая линия «Профилактика распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19»

Первомайская  районная организация РОО "Белая Русь" онлайн: "Профилактика распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19".
6 апреля с 15.00 до 17.00 по телефону  8-0225-700291 на Ваши вопросы ответит депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Гацко Владимир Владимирович.

bobruisk.by

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