6 апреля пройдет прямая линия «Профилактика распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19»

Первомайская районная организация РОО "Белая Русь" онлайн: "Профилактика распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19".

6 апреля с 15.00 до 17.00 по телефону 8-0225-700291 на Ваши вопросы ответит депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Гацко Владимир Владимирович.

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