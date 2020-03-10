5 причин, по которым овощи должны присутствовать в рационе

Овощи - одна из главных составляющих полноценного, правильного питания! Они способны улучшить состояние как отдельных систем организма, так и здоровье в целом. Вы еще сомневаетесь, что они действительно незаменимы в питании?

Приводим убедительные доводы:

Овощи содержат огромное количество витаминов и минералов. Калий, кальций, магний, фосфор, железо, фолиевая кислота, аскорбиновая кислота, витамины А, С, К, Е - это еще далеко не весь список полезных веществ в овощах. Причем, каждый овощ обладает своим полезным составом. Употребление овощей положительным образом влияет на состояние работы сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыводящей, нервной, репродуктивной систем, желудочно-кишечного тракта, улучшает зрение. Овощи снижают риск онкологических заболеваний (и не только их). Практически все овощи содержат антиоксиданты - вещества, которые борются со свободными радикалами, разрушающими клетки организма и вызывающими такие опасные болезни как рак, диабет, атеросклероз и другие патологии. В овощах содержатся фитонутриенты - вещества, которые защищают организм от вредного воздействия окружающей среды. Овощи способствуют улучшению веса. Ни для кого не секрет, что овощи низкокалорийны и при этом быстро дают нам ощущение сытости. Включение их в диету - гарантия снижения веса. Овощи улучшают внешний вид. Так сильно влияя на внутреннее состояние, употребление овощей, конечно, сказывается и на нашем внешнем виде: состояние кожи и волос улучшается, кости и зубы становятся более крепкими.

Немного о пользе овощей разного цвета

Сочетание в пище овощей разного цвета еще полезнее, чем предпочтение лишь одного из цветов. Каждая цветовая группа богата своими полезными веществами, а их микс даст вашему организму наиболее полную витаминную поддержку.

При этом одной из самых полезных и важных цветовых групп овощей считается зеленая. Ее регулярное применение налаживает работу практически всех систем организма и улучшает иммунитет, снижает риск заболевания диабетом и раком, укрепляет кости, улучшает состояние кожи и волос, положительно влияет на вес.