5 мая — День печати: итоги соревнования среди государственных СМИ

В Могоблисполкоме подвели итоги ежегодного соревнования среди государственных СМИ по итогам работы за 2019 год. Лидером среди областных и городских газет признан «Веснік Магілёва».

Среди районных газет лучшими стали «Голас Касцюкоўшчыны» (1 место); «Асіповіцкі край» (2 место);«Савецкая вёска» (3 место).

Лауреатом среди официальных областных сайтов СМИ признан портал районной газеты «Горецкий вестник».

Также по итогам соревнования определены победители среди журналистов местных СМИ. Ими стали Александр Лейчинский, завотделом сельского хозяйства хотимской райгазеты (1 место), Елена Кукшинская, спецкорр ИА «Могилевские ведомости» (2 место), Маргарита Подобед, ведущий корреспондент газеты «Бабруйскае жыццё» (3 место).

Лучшим фотокорреспондентом области признан Валерий Осмоловский, («Родная нива», Климовичи).

Помимо этого, «Белорусский срюз журналистов» в свою очередь наградил лучших корреспондентов Могилевщины. За верность профессии, творческое долголетие и активную общественную работу Почетной грамоты Могилевской областной организации ОО «БСЖ» удостоен ветеран журналистики, специальный корреспондент ИА «Могилевские ведомости» Виктор Кубека.

За победу в творческом журналистском конкурсе им. М.Н. Городецкого по итогам 2019 года Дипломом награжден заместитель главного редактора газеты «Кричевская жизнь» Владимир Далецкий.

Сегодня, 5 мая, в Беларуси отмечается День печати. Этот праздник установлен Указом Президента Республики Беларусь в 1996 году.