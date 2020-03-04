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5 марта в Беларуси прогнозируют теплую погоду

Belta.by 14 0

5 марта в Беларуси прогнозируют теплую погоду

5 марта в Беларуси ожидается дождь и до 15 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

5 марта в Беларуси ожидается дождь и до 15 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Облачная погода будет преобладать в стране. 5 марта на большей части территории страны пройдут осадки, ночью и утром местами сильные. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В течение суток температура воздуха составит от 2 до 8 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 9-15 градусов - по востоку страны.

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