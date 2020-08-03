5-й, 6-й и 7-й микрорайоны собираются переименовать. Ждут предложений бобруйчан!
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В минувшие выходные в 7-м микрорайоне состоялась церемония закладки капсулы с посланием на месте строительства новой школы №35 на 1020 мест, которую планируют открыть уже в 2021 году.
Председатель Бобруйского горисполкома Студнев Александр Викторович сообщил о надвигающихся изменениях: 5-й, 6-й и 7-й микрорайоны собираются переименовать, и пригласил горожан принять в этом деле активное участие.
Присылайте свои предложения на электронный адрес bobruisk-sait@mogilev.by На конкурсной основе будут выбраны лучшие варианты названий.
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