44-летний мужчина утонул в Бобруйском районе
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Житель Бобруйска утонул в Бобруйском районе.
Как сообщил председатель Могилевской областной организации ОСВОД Николай Моисеев, трагедия произошла 2 августа на реке возле деревни Горбацевичи.
Мужчина прыгнул в воду с небольшого самодельного моста. Предположительно, он ударился о дно. Погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
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