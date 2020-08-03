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Происшествия

44-летний мужчина утонул в Бобруйском районе

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44-летний мужчина утонул в Бобруйском районе

Житель Бобруйска утонул в Бобруйском районе.

Как сообщил председатель Могилевской областной организации ОСВОД Николай Моисеев, трагедия произошла 2 августа на реке возле деревни Горбацевичи.

Мужчина прыгнул в воду с небольшого самодельного моста. Предположительно, он ударился о дно. Погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

mogilevnews.by

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