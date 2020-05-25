4000 евро перечислила ассоциация «Граждане мира» на счет Бобруйской центральной больницы
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Цель - приобретение гемодинамического монитора. Благотворительную организацию возглавляет Джузеппе Карбоне - почетный консул Кальяри в Беларуси.
Пожертвование стало возможным благодаря многолетним взаимоотношениям между странами. Сардинию и Бобруйск связывает тесная дружба и обширные культурные связи. Медики двух городов обмениваются опытом, ездят на стажировки друг к другу.
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