4 из 6 ключевых показателей социально-экономического развития выполнены в Могилевской области в 2019 году

Итоги социально-экономического развития Могилевской области в 2019 году были подведены на заседании облисполкома. В его работе приняли участие председатель Конституционного суда Республики Беларусь Петр Миклашевич, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый.

Было отмечено, что несмотря на нерешенность в прошлом году ряда ключевых вопросов в социально-экономическом развитии области в некоторых сферах деятельности ее народнохозяйственного комплекса достигнуты существенные результаты. Выполнены 4 из 6 установленных ключевых показателей социально-экономического развития - по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности инвестору за товары, работы и услуги), экспорту товаров и услуг, а также количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет открытия новых предприятий и производств.

Однако не достигнут основной из ключевых показателей – по параметру внутреннего регионального продукта. В прошлом году он вырос только на 0,5%.

Не обеспечено и должное увеличение производительности труда. Уровень ее роста – 101,5% при задании в 104,4%.

Для дальнейшего развития народнохозяйственного комплекса региона, как подчеркивалось на заседании, необходимы различные составляющие. В числе первостепенных – снижение производственных затрат, сокращение количества убыточных организаций, создание новых рабочих мест, а также рост заработной платы. Основополагающим направлениям этой работы, как считает председатель облисполкома Леонид Заяц, должна стать эффективность экономической деятельности.