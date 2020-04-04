4 человека больны коронавирусом в Могилевской области (видео)
84 0
0
На территории Могилевской области к уже известному случаю заражения коронавирусной инфекцией добавились еще три. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай.
По ее словам, заболели жители Кировска и Бобруйска. Оба - трудовые мигранты, которые вернулись с работ в Москве. Еще один заболевший — могилевский медик, который проходил обучение в Витебске.
Во всех случаях установлены контакты первого уровня, проведены противоэпидемические мероприятия, в том числе — лабораторное тестирование. По словам Светланы Нечай, все тесты дали отрицательный результат.
Читайте
также
также
-
Могилевские медики опровергают фейки о положении в больницах (видео)
-
4 человека больны коронавирусом в Могилевской области (видео)
-
Будьте в курсе! О ситуации с коронавирусом
-
В Бобруйске подтвержден один случай короновирусной инфекции
-
Минспорта рекомендует до 20 апреля приостановить проведение спортивных мероприятий для детей и подростков
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости