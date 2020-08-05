4 августа в Ливане произошел мощный взрыв. Сообщается о 78 погибших

Не менее 78 человек стали жертвами взрыва в Бейруте, пострадавших - более 4 тыс. Такие данные приводит телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана.

При этом отмечается, что это не окончательные цифры. Многие местные жители считаются пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются.

Мощный взрыв прогремел вечером 4 августа в районе морского порта Бейрута. Премьер-министр Ливана Хассан Диаб заявил, что взорвались более 2,7 тыс. т аммиачной селитры, хранившиеся без должных мер безопасности. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы города, обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости, повреждены жилые дома и офисы. Представители ряда стран выразили готовность оказать помощь ливанским властям.

Бейрут объявлен районом бедствия. В городе на две недели введен режим чрезвычайного положения, а 5 августа объявлено днем общенационального траура по жертвам происшествия.