3D развал-схождение – инновационная регулировка углов колес авто

Развал-схождение – важный показатель настройки подвески. Правильный угол установки колес относительно основной оси авто и дороги играет существенную роль в обеспечении безопасности и удобства вождения, оказывает влияние на управляемость автомобиля, долговечность шин и другие параметры.
3D развал-схождение: отличительные свойства и особенности
Развал схождение – услуга, обеспечивающая умеренное движение авто путем выставления колес в положение, которое изначально было предусмотрено компанией-производителем. Работы проводятся на новейшем компьютерном оборудовании с 3D технологией.
Отличительные свойства инновационной услуги – улучшенные характеристики качества и скорости благодаря использованию 3D приборов. Операция проводится на специальном стенде с использованием соответствующего программного обеспечения.
Услуга доступна для различных типов авто – легковые, джипы, микроавтобусы, большегрузные авто и другие. В отличие от обычной сход развала, она обеспечивает более высокую точность настройки скорость проведения процедур.
Преимущества 3D развал-схождения
Операция осуществляется на новейшем оснащении с применением датчиков высокого качества. Сильные качества 3D развал-схождения:
- инновационная технология;
- высокая скорость обработки результатов;
- максимальная точность измерения;
- подходит для различных машин – легковые, микроавтобусы, джипы и пр.
Компьютерные стенды показывают максимальную точность. Инновационное оснащение и современные компьютерные программы позволяют проводить ремонтные работы быстро и максимально эффективно.
Когда требуется развал
Посетить СТО рекомендуется в следующих случаях:
- если недавно проводился ремонт подвески или рулевого управления;
- неточности в процессе управления авто;
- после жесткого наезда на препятствие;
- быстрый и неравномерный износ колес;
- автомобиль заносит и уводит в сторону;
- деформация дисков;
- изменение клиренса авто;
- приобретение поддержанного транспортного средства;
- один раз на 20 000 км;
- при замене шин.
При неправильной установке колес наблюдается снижение управляемости и чувствительности руля, ухудшается устойчивость авто, возникает визг шин на поворотах и другие неприятности.
Особенности проведения сход развала
Обращаясь на СТО, клиент получит полноценный комплекс услуг, который включает следующие этапы:
- профессиональный осмотр и диагностику подвески;
- определение углов отклонения с использованием современного оборудования и высокоточных датчиков;
- обработку данных в программе;
- регулировку на стенде.
В результате вы получаете улучшенную управляемость, повышение устойчивости при движении, эксплуатационного срока покрышек, снижение вероятности заноса, опрокидывания, маневренность и экономичность.
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