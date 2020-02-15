3D развал-схождение – инновационная регулировка углов колес авто

3D развал-схождение: отличительные свойства и особенности

Развал схождение – услуга, обеспечивающая умеренное движение авто путем выставления колес в положение, которое изначально было предусмотрено компанией-производителем. Работы проводятся на новейшем компьютерном оборудовании с 3D технологией.

Отличительные свойства инновационной услуги – улучшенные характеристики качества и скорости благодаря использованию 3D приборов. Операция проводится на специальном стенде с использованием соответствующего программного обеспечения.

Услуга доступна для различных типов авто – легковые, джипы, микроавтобусы, большегрузные авто и другие. В отличие от обычной сход развала, она обеспечивает более высокую точность настройки скорость проведения процедур.

Преимущества 3D развал-схождения

Операция осуществляется на новейшем оснащении с применением датчиков высокого качества. Сильные качества 3D развал-схождения:

инновационная технология;

высокая скорость обработки результатов;

максимальная точность измерения;

подходит для различных машин – легковые, микроавтобусы, джипы и пр.

Компьютерные стенды показывают максимальную точность. Инновационное оснащение и современные компьютерные программы позволяют проводить ремонтные работы быстро и максимально эффективно.

Когда требуется развал

Посетить СТО рекомендуется в следующих случаях:

если недавно проводился ремонт подвески или рулевого управления;

неточности в процессе управления авто;

после жесткого наезда на препятствие;

быстрый и неравномерный износ колес;

автомобиль заносит и уводит в сторону;

деформация дисков;

изменение клиренса авто;

приобретение поддержанного транспортного средства;

один раз на 20 000 км;

при замене шин.

При неправильной установке колес наблюдается снижение управляемости и чувствительности руля, ухудшается устойчивость авто, возникает визг шин на поворотах и другие неприятности.

Особенности проведения сход развала

Обращаясь на СТО, клиент получит полноценный комплекс услуг, который включает следующие этапы:

профессиональный осмотр и диагностику подвески;

определение углов отклонения с использованием современного оборудования и высокоточных датчиков;

обработку данных в программе;

регулировку на стенде.

В результате вы получаете улучшенную управляемость, повышение устойчивости при движении, эксплуатационного срока покрышек, снижение вероятности заноса, опрокидывания, маневренность и экономичность.

СТО «Автоцентр ЗАПАД»

*На правах рекламы.

УНП: 192626152