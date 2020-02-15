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3D развал-схождение – инновационная регулировка углов колес авто
Общество

3D развал-схождение – инновационная регулировка углов колес авто

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Развал-схождение – важный показатель настройки подвески. Правильный угол установки колес относительно основной оси авто и дороги играет существенную роль в обеспечении безопасности и удобства вождения, оказывает влияние на управляемость автомобиля, долговечность шин и другие параметры.

3D развал-схождение: отличительные свойства и особенности

Развал схождение – услуга, обеспечивающая умеренное движение авто путем выставления колес в положение, которое изначально было предусмотрено компанией-производителем. Работы проводятся на новейшем компьютерном оборудовании с 3D технологией.

Отличительные свойства инновационной услуги – улучшенные характеристики качества и скорости благодаря использованию 3D приборов. Операция проводится на специальном стенде с использованием соответствующего программного обеспечения.

Услуга доступна для различных типов авто – легковые, джипы, микроавтобусы, большегрузные авто и другие. В отличие от обычной сход развала, она обеспечивает более высокую точность настройки скорость проведения процедур.

Преимущества 3D развал-схождения

Операция осуществляется на новейшем оснащении с применением датчиков высокого качества. Сильные качества 3D развал-схождения:

  • инновационная технология;
  • высокая скорость обработки результатов;
  • максимальная точность измерения;
  • подходит для различных машин – легковые, микроавтобусы, джипы и пр.

Компьютерные стенды показывают максимальную точность. Инновационное оснащение и современные компьютерные программы позволяют проводить ремонтные работы быстро и максимально эффективно.

Когда требуется развал

Посетить СТО рекомендуется в следующих случаях:

  • если недавно проводился ремонт подвески или рулевого управления;
  • неточности в процессе управления авто;
  • после жесткого наезда на препятствие;
  • быстрый и неравномерный износ колес;
  • автомобиль заносит и уводит в сторону;
  • деформация дисков;
  • изменение клиренса авто;
  • приобретение поддержанного транспортного средства;
  • один раз на 20 000 км;
  • при замене шин.

При неправильной установке колес наблюдается снижение управляемости и чувствительности руля, ухудшается устойчивость авто, возникает визг шин на поворотах и другие неприятности.

Особенности проведения сход развала

Обращаясь на СТО, клиент получит полноценный комплекс услуг, который включает следующие этапы:

  • профессиональный осмотр и диагностику подвески;
  • определение углов отклонения с использованием современного оборудования и высокоточных датчиков;
  • обработку данных в программе;
  • регулировку на стенде.

В результате вы получаете улучшенную управляемость, повышение устойчивости при движении, эксплуатационного срока покрышек, снижение вероятности заноса, опрокидывания, маневренность и экономичность.

СТО «Автоцентр ЗАПАД»

*На правах рекламы.

УНП: 192626152

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