31 июля «прямую телефонную линию» проведет управление социальной защиты администрации Ленинского района

31 июля с 9-00 до 10-30 управление социальной защиты администрации Ленинского района проведет «прямую телефонную линию» по вопросам предоставления государственной адресной социальной помощи в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 28 мая 2020 года № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан» и предоставлению материальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям на подготовку детей к учебному 2020/2021 году в рамках п.16 подпрограммы «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы.

- начальник управления Назарова Елена Викторовна, тел.76 58 53;

-заместитель начальника управления Долгая Елена Михайловна, тел. 72 05 12;

- начальник службы назначения и выплаты пособий и социально-бытового обеспечения Кураленя Ирина Викторовна, тел. 71 77 39.