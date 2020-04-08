30 подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано на 8 апреля в Могилевской области

По данным на утро 8 апреля, в Могилевской области зарегистрировано 30 случаев COVID-19.

- За последние сутки заболевание выявлено у 9 человек. В том числе 7 человек - контакты первого уровня, которые на момент получения положительного анализа на COVID-19 уже находились в лечебных учреждениях региона. Еще два человека, анализ на коронавирус у которых дал положительный результат также находились в стационарах. Они были госпитализированы ранее в связи с пневмонией в одном случае и с ОРВИ – во втором, - сообщила заместитель главного государственного санитарного врача Могилевской области Алла Булай.

Как сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Александр Старовойтов, среди заболевших коронавирусом тяжелых случаев нет. В основном болезнь протекает в легкой форме. Лишь двое из 30 пациентов нуждаются в кислородной поддержке. Они находятся не на ИВЛ, помощь им оказывается при помощи кислородной маски, которая помогает заболеванию протекать легче, а выздоровлению наступить быстрее.

mogilevnews.by