3 августа с 12.00 до 13.00 свои вопросы можно задать руководству города во время «прямой телефонной линии»
40 0
0
|68 00 19
|Кисель
Игорь Николаевич
|первый заместитель председателя горисполкома.
Курируемые вопросы: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, землепользование; вопросы жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор и переработка вторичных отходов.
|68 00 05
|Погудо
Людмила Сергеевна
|управляющий делами горисполкома. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.
|76 52 33
|Лисовский
Александр Николаевич
|глава администрации Ленинского района г.Бобруйска.
|77 75 29
|Власевич
Виталий Эдуардович
|глава администрации Первомайского района г.Бобруйска.
|72 04 70
|Казакова
Наталья Адамовна
|начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома.
|68 00 46
|Андреева Татьяна Владимировна
|заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства горисполкома.
|68 00 51
|Окулич Александр Александрович
|начальник отдела строительства горисполкома.
|68 00 58
|Лисица Елена Сергеевна
|начальник управления по образованию горисполкома.
|74 80 00
|Воронков Алексей Анатольевич
|начальник отдела спорта и туризма горисполкома.
|68 00 55
|Сысой
Вячеслав Викторович
|начальник отдела землеустройства горисполкома.
|68 0049
|Качан Яна Валерьевна
|заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства горисполкома.
|68 00 42
|Веремейчик Анна Васильевна
|заместитель начальника управления торговли и услуг горисполкома.
|68 00 59
|Щербич
Вадим Михайлович
|начальник отдела культуры горисполкома.
|68 00 53
|Горбачёва
Татьяна Михайловна
|начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома.
|72 72 68
|Крупенич Оксана Николаевна
|главный врач УЗ «Бобруйская центральная больница».
|46 18 01
|Василевский
Константин Леонидович
|начальник Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь.
|70 55 31
|Алексеев Дмитрий Юрьевич
|заместитель начальника Бобруйского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилёвской области.
|77 83 00
|Березовский
Алексей Петрович
|военный комиссар г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов.
|72 48 55
|Бабин Андрей Вячеславович
|начальник Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь».
|70 76 89
|Кед Игорь Петрович
|генеральный директор
УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз».
|70 55 04
|Киселёв Юрий Анатольевич
|главный инженер КУП «ЖРЭУ
Ленинского района г Бобруйска».
|78 71 86
|Дыба
Людмила Викторовна
|директор КУП «ЖРЭУ
Первомайского района г.Бобруйска».
|70 20 27
|Бобцов
Александр Михайлович
|начальник Бобруйского узла электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком».
|72 01 88
|Скурат
Сергей Михайлович
|директор филиала "Бобруйскводоканал" УПКПЖКХ "Могилевоблводоканал".
|78 94 00
|Каташ
Андрей Сергеевич
|директор КПУП «Теплоэнергетика г.Бобруйска».