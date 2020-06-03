Спорт в борьбе с COVID-19. Бобруйчане не остаются в стороне

29 тренеров детско-юношеских школ Могилевщины получили премию за сезон и ее десятую часть перечислили на борьбу с распространением COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе минского «Динамо».

Проект поддержки наставников, которые готовят резерв белорусского хоккея, существует несколько лет благодаря сотрудничеству БСБ-Банка и минского «Динамо». Претенденты на поощрение определяются по итогам оценки работы того или иного тренера по специально разработанной системе, которая учитывает не только место в турнирной таблице. В итоге на Могилевщине премиальные бонусы выплачены 15 тренерам Могилева, 7 тренерам Бобруйска, 4 тренерам Шклова и 3 тренерам Горок. Всего в этом году 283 наставника страны дополнительно поощрены. Премиальный фонд составил более 600 тысяч рублей.

«В сложной эпидемиологической ситуации, которая сложилась этой весной, тренеры детско-юношеских школ приняли решение поддержать тех, кто сейчас на передовой бьется с вирусом, и договорились, что по 10% от премии они перечислят на благотворительный счет Республиканского Центра организации медицинского реагирования для борьбы с распространением COVID-19», – отметили в пресс-службе.