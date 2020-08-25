27 августа прием граждан по личным вопросам проведет Сергей Анюховский

27 августа с 10.00 до 12.00 прием граждан проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Анатольевич Анюховский.

С целью ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций прием граждан будет проводиться посредством телефонной связи по номеру 8 (0225) 43-66-77.