26 нелегальных таксистов выявили налоговые инспекции Могилевской области в 1 квартале 2020 года

Каждому нарушителю предъявили к уплате единый налог (общая сумма налога составила 3,8 тыс. рублей). Сведения обо всех попавшихся внесли в базу «Незарегистрированная предпринимательская деятельность».

Трое привлечены экономическим судом Могилевской области к административной ответственности по ч.1-1 ст.12.7 КоАП в виде штрафов на сумму 0,7 тыс. рублей. Общая стоимость арестованных и изъятых у них автомобилей составила 16,7 тыс. рублей.

Так, в ходе проведения в феврале текущего года оперативных мероприятий, сотрудниками областной налоговой инспекции установлен факт осуществления 37 летним жителем Могилева деятельности «такси» без государственной регистрации с использованием мобильного сервиса «Максим». По результатам мероприятий в отношении могилевчанина был составлен протокол, используемый им автомобиль был арестован и изъят.

Постановлением экономического суда Могилевской области правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 1-1 статьи 12.7 КоАП в виде штрафа с конфискацией установленного по результатам оперативных мероприятий дохода от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 10 рублей.

Контрольные мероприятия по вышеуказанному направлению будут продолжены.

Инспекция МНС по Могилевской области напоминает, что ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации составляет до 100 базовых величин. Кроме того, частью 1-1 статьи 12.7 КоАП предусмотрена также конфискация предметов административного правонарушения, орудий средств совершения административного правонарушения, а также до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности.