26 июля – День Военно-Морского Флота. Программа праздничных мероприятий в Бобруйске

Программа праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-Морского Флота
|Сбор личного состава Бобруйской городской организации ОО «Белорусский Союз военных моряков» у главного входа в филиал Белорусского национального технического университета «Бобруйский государственный автотранспортный колледж», посещение музея Днепровской военной флотилии
|26 июля, 9.00-9.40 Филиал Белорусского национального технического университета «Бобруйский государственный автотранспортный колледж»
|Построение личного состава ОО «Белорусский Союз военных моряков», вынос Флага Военно-Морского Флота
|26 июля, 9.40-10.30 Филиал Белорусского национального технического университета «Бобруйский государственный автотранспортный колледж»
|Переезд личного состава Бобруйской городской организации ОО «Белорусский союз военных моряков» от филиала Белорусского национального технического университета «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» к памятному знаку морякам Днепровской военной флотилии
|26 июля, 10.30-10.55
|Возложение венков и цветов к Мемориальному памятному знаку в честь моряков Днепровской военной флотилии, принимавших участие и погибших при освобождении Бобруйска, митинг
|26 июля, 11.00-11.40 Мемориальный памятный знак в честь моряков Днепровской военной флотилии, принимавших участие и погибших при освобождении Бобруйска
|Переезд в район дочернего унитарного предприятия «Санаторий имени В.И. Ленина»
|26 июля, 11.40-12.00
|Спуск на воду Березины венка в память погибших моряков и кораблей
|26 июля, 12.00-13.00 Пляж дочернего унитарного предприятия «Санаторий имени В.И. Ленина»
|Праздничный концерт
|26 июля, 16.00-18.00 Государственное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска»