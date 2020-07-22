26 июля – День Военно-Морского Флота. Программа праздничных мероприятий в Бобруйске

Возложение венков и цветов к Мемориальному памятному знаку в честь моряков Днепровской военной флотилии, принимавших участие и погибших при освобождении Бобруйска, митинг

26 июля, 11.00-11.40 Мемориальный памятный знак в честь моряков Днепровской военной флотилии, принимавших участие и погибших при освобождении Бобруйска