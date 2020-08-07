26,14 % составила явка избирателей за три дня досрочного голосования в Могилевской области
49 0
За два дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси в составила 22,47%. Информация размещена на сайте ЦИК. В Могилевской области проголосовали 26,14% избирателей от общего числа, включенных в списки.
Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек, в том числе 801 588 человек - в Могилевской области.
Досрочное голосование на выборах стартовало 4 августа и продлится по 8 августа включительно. Избирательные участки будут работать с 10 до 19 часов, с перерывом с 14 до 16 часов.
также
-
26,14 % составила явка избирателей за три дня досрочного голосования в Могилевской области
-
В Бобруйске горожане голосуют досрочно
-
Как проходит избирательная кампания в Бобруйске
-
Известный певец, бобруйчанин Руслан Алехно отдал свой голос на Малой Родине
-
Бобруйчане активно выражают гражданскую позицию