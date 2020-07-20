25 июля в Бобруйске пройдет фестиваль красок ColorFest и фестиваль водных фонариков. Обещают, что еще будет огненное шоу

Фестиваль красок ColorFest – один из самых популярных фестивалей на открытом воздухе – пройдет 25 июля.

Начало фестиваля в 15:00.

Место: Парк ткультуры и отдыха (ул. Интернациональная, 45А).

В этот же день состоится фестиваль водных фонариков. Он продлится один час: с 22:00 до 23:00.

На территории парка для гостей устроят импровизированный концерт, участие в котором примут скрипачи, вокальные исполнители и театр огня.

Кульминацией события станет запуск на водную гладь фонариков. Организаторы рекомендуют: прежде, чем опустить свой фонарик на воду, каждому гостю сначала нужно загадать желание — согласно древней легенде фонарики обязательно его исполнят.

Вход на все фестивали свободный! Всем участникам по желанию будут выдаваться защитные маски.

Официальная страница «ВКонтакте».

P.S. После фестиваля команда организаторов проведет полную уборку парка.