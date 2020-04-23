25 апреля с 9.00 до 12.00 пройдет прямая телефонная линия

В субботу вас выслушают:

ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА ПОГУДО, управляющий делами Бобруйского горисполкома по тел. 68-00-18. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА ГРИНЕВЕЦКАЯ, управляющий делами администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76-52-33. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ОДИНОЧЕНКО, управляющий делами администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77-75-17. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.