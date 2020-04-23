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25 апреля с 9.00 до 12.00 пройдет прямая телефонная линия

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25 апреля с 9.00 до 12.00 пройдет прямая телефонная линия

В субботу вас выслушают:

ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА ПОГУДО,  управляющий делами Бобруйского горисполкома по тел. 68-00-18. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА ГРИНЕВЕЦКАЯуправляющий делами  администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76-52-33. Курируемые вопросы: контроль  за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ОДИНОЧЕНКО, управляющий делами администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77-75-17.  Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

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