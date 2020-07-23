24 июля бобруйчан приглашают на праздник, посвященный Дню пожарной службы

24 июля на стадионе «101» Бобруйского ГРОЧС (ул. Гагарина, 46) состоится праздник, посвященный Дню пожарной службы Республики Беларусь (отмечается 25 июля).

В программе: выступления творческих коллективов, состязания по спортивному и пожарному кроссфиту, товарищеская встреча по футболу.

Время проведения: с 14.30 до 16.50.

Приглашаем желающих принять участие в празднике.