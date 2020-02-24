24 февраля начинается масленичная неделя. Что нужно делать каждый день для благополучия и счастья в доме?
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Истоки праздника
Традиция встречать весну появилась еще в языческие времена, а с приходом христианства праздник Масленицы перевоплотился в православном календаре в Сыропустную седмицу, которая предшествует началу Великого поста.
Празднование Масленицы начиналось с Мясопустной седмицы. В Родительскую субботу вспоминали умерших родственников, на кладбища приносили ритуальную пищу, в первую очередь блины.
Непосредственно масленичную неделю делят на две части — узкую (с понедельника по среду) и широкую (с четверга до воскресенья) Масленицу.
Понедельник, встреча
В первый день Масленицы невестка отправлялась к своей матери, чтобы помочь ей приготовить праздничный стол. В понедельник также готовились к гуляньям: достраивали снежные городки, создавали чучело Масленицы и пекли блины.
Вторник, смотрины
Второй день Масленицы связан с брачными ритуалами, в частности со смотринами. В Великий пост свадьбы не играли, поэтому на Масленичной неделе оставалась единственная возможность до наступления поста подыскать себе достойную половинку.
Со второго дня Масленицы начинались шумные народные гулянья: на улицах выступали скоморохи и театры, устраивали катания на тройках и другие забавы.
Масленичная среда
В этот день зять традиционно навещает тещу и приходит к ней «на блины». Вместе с ним в дом приглашались и другие гости. Считалось, что в среду нужно обязательно наесться до отвала, чтобы в будущем везло.
Всю неделю Масленицы повсеместно катались с горок. Причем дети начинали развлекаться еще с понедельника, а вот взрослые присоединялись к ним со среды или четверга. Важно было обязательно хотя бы раз скатиться с горы на Масленичной неделе. Предки верили, что такой ритуал позволит увеличить плодовитость почвы и будет способствовать богатому урожаю.
Широкая Масленица
В четверг начиналась широкая Масленица. В этот день на улицах устраивали катания на лошадях, пиршества, молодые люди проверяли силу в кулачных боях и других соревнованиях. Центральным действом четвертого дня Масленицы становились штурм и взятие снежного городка, а также прыжки через костер для привлечения удачи и обновления.
Пятница масленичной недели
Пятница звалась «тещиными вечерками». В этот день теща шла к своему зятю, а он должен был демонстрировать уважение и гостеприимство по отношению к матери жены и ее родственникам.
Суббота, посиделки
В 6-й день Масленицы молодежь развлекалась на полную, а вечером наступали «золовкины посиделки». Молодые жены звали в гости сестер супруга (золовок) и других его родственников, чтобы провести вместе вечер, отметить Масленицу и привлечь в дом благополучие.
Проводы Масленицы
В воскресенье празднества завершались, кульминацией торжества было сожжение чучела Масленицы, а иногда и его похороны. Данный ритуал служил символом прощания с зимой, обновления и восстановления жизненных сил природы.