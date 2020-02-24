24 февраля начинается масленичная неделя. Что нужно делать каждый день для благополучия и счастья в доме?

Истоки праздника

Традиция встречать весну появилась еще в языческие времена, а с приходом христианства праздник Масленицы перевоплотился в православном календаре в Сыропустную седмицу, которая предшествует началу Великого поста.

Празднование Масленицы начиналось с Мясопустной седмицы. В Родительскую субботу вспоминали умерших родственников, на кладбища приносили ритуальную пищу, в первую очередь блины.

Непосредственно масленичную неделю делят на две части — узкую (с понедельника по среду) и широкую (с четверга до воскресенья) Масленицу.

Понедельник, встреча

В первый день Масленицы невестка отправлялась к своей матери, чтобы помочь ей приготовить праздничный стол. В понедельник также готовились к гуляньям: достраивали снежные городки, создавали чучело Масленицы и пекли блины.

Вторник, смотрины

Второй день Масленицы связан с брачными ритуалами, в частности со смотринами. В Великий пост свадьбы не играли, поэтому на Масленичной неделе оставалась единственная возможность до наступления поста подыскать себе достойную половинку.