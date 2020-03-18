22 марта футболисты «Белшины» будут принимать ФК «Минск»

В воскресенье 22 марта в Бобруйске на стадионе им. А. Прокопенко футболисты "Белшины" в первом туре "Беларусбанк – высшая лига 2020" будут принимать ФК "Минск".

Начало встречи в 16:00. Матч состоится в штатном режиме с присутствием зрителей.

Стоимость билетов: 3,5 руб (детский с 7 до 14 лет — 1,5 руб.). Обладатели "Карты болельщика" — бесплатно.

Детям до 7 лет, а также людям с инвалидностью (при предъявлении документа) вход свободный.

Предварительная продажа билетов в кассе стадиона 19, 20, 21 марта с 12:00 до 13:00

Начало продажи билетов в день матча в 14:30.