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22 марта футболисты «Белшины» будут принимать ФК «Минск»

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22 марта футболисты «Белшины» будут принимать ФК «Минск»

В воскресенье 22 марта в Бобруйске на стадионе им. А. Прокопенко футболисты "Белшины" в первом туре "Беларусбанк – высшая лига 2020"  будут принимать  ФК "Минск".

Начало встречи в 16:00. Матч состоится в штатном режиме с присутствием зрителей.

Стоимость билетов: 3,5 руб (детский с 7 до 14 лет — 1,5 руб.). Обладатели "Карты болельщика" — бесплатно.

Детям до 7 лет, а также людям с инвалидностью (при предъявлении документа) вход свободный.

Предварительная продажа билетов в кассе стадиона 19, 20, 21 марта с 12:00 до 13:00

Начало продажи билетов в день матча в 14:30.

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