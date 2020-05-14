22-летнего бобруйчанина задержал наркоконтроль

Более 200 граммов различных наркотических средств и психотропных веществ изъяли сотрудники минского наркоконтроля совместно с коллегами из Бобруйска. Как сообщили в МВД, наркотики принадлежали двум мужчинам, работающим на один и тот же интернет-магазин, но в разных частях страны. 34-летнего минчанина оперативники задержали столице - он планировал сделать закладки.

- Вскоре коллеги из УВД Бобруйского горисполкома задержали и второго наркодилера, - отметили в МВД. - 22-летний бобруйчанин планировал забрать оптовую закладку от жителя столицы, однако довести дело до конца не удалось. Оба задержанных ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Возбуждено уголовное дело.