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22-летнего бобруйчанина задержал наркоконтроль

MogilevNEWS.by 88 0

22-летнего бобруйчанина задержал наркоконтроль

Более 200 граммов различных наркотических средств и психотропных веществ изъяли сотрудники минского наркоконтроля совместно с коллегами из Бобруйска. Как сообщили в МВД, наркотики принадлежали двум мужчинам, работающим на один и тот же интернет-магазин, но в разных частях страны. 34-летнего минчанина оперативники задержали столице - он планировал сделать закладки.

- Вскоре коллеги из УВД Бобруйского горисполкома задержали и второго наркодилера, - отметили в МВД. - 22-летний бобруйчанин планировал забрать оптовую закладку от жителя столицы, однако довести дело до конца не удалось. Оба задержанных ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Возбуждено уголовное дело.

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