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22 февраля бобруйчан ждут на массовом катании в 23.00. Вход в военной форме бесплатный!

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22 февраля бобруйчан ждут на массовом катании в 23.00. Вход в военной форме бесплатный!

22 февраля в 23.00 состоится ночное массовое катание, приуроченное ко Дню защитника Отечества.

Вас ждут горячие напитки, коктейли от бармена, розыгрыш подарков и ведущий DJ.

Вход – 5 р.(в военной форме бесплатно), 18+.

Прокат коньков – 3,15 р.

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