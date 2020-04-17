217 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Могилевской области на 17 апреля

По данным на 17 апреля в Могилевской области зарегистрировано 217 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения Владимир Караник во время онлайн-конференции.

Что касается ситуации в Осиповичском районе, она сейчас стабильно контролируемая, сказал министр. Там зарегистрировано 32 случая заражения, тяжелых пациентов нет, из них 12 - медицинские работники. Завоз произошел со стороны одного из медработников, который инфицировался в бытовых условиях за пределами района, подчеркнул Владимир Караник.

В целом на утро пятницы в Беларуси зарегистрировано 4779 подтвержденных случаев заражения, проинформировал министр. Больше всего в Минске - 2308, далее идет Витебская область - 1282, Минская область - 588. В остальных регионах случаев существенно меньше: Гомельская - 193, Брестская - 112 и Гродненская область - 79. Выздоровели и выписаны 342 пациента.

При этом Владимир Караник отметил, что профилактические правила должен соблюдать каждый житель страны, независимо от статистики распространения COVID-19 в конкретном районе. «Рекомендации мер безопасности, мер личной гигиены касаются абсолютно всех. Неважно, есть заболевшие в этом районе или нет. Эти меры по социальному дистанцированию, соблюдению элементарных норм личной безопасности касаются всех без исключения», - констатировал министр.