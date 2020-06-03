21 убийство зарегистрировано с начала года в Могилевской области

21 умышленное убийство произошло с начала года в Могилевской области. Пять из них - в сфере быта, рассказали в отделе охраны правопорядка и профилактики Октябрьского РОВД Могилева. Также зарегистрировано 47 фактов причинения тяжких телесных повреждений, в том числе 24 в быту.

- С начала 2020 года в Могилевской области в отношении лиц, допускающих насилие в семье, вынесено 617 защитных предписаний, 605 из них - с установлением обязанности гражданина, совершившего насилие в семье, временно покинуть общее с гражданином, пострадавшим от насилия, жилое помещение, а также запрета распоряжаться общей совместной собственностью. За нарушение установленных защитным предписанием ограничений к административной ответственности привлечено 93 человека, - отметили в райотделе милиции.

В области действуют «кризисные» комнаты центров социального обслуживания населения по оказанию помощи во временном приюте пострадавших от насилия в семье. В прошлом году в такие комнаты обратилось более 50 человек, оказавшихся из-за этого в трудной жизненной ситуации.

- Если в отношении вас допущено насилие в семье, требуется экстренная помощь по оказанию услуги «кризисной» комнаты, можно обратиться в милицию по телефону 102. Сотрудники органов внутренних дел незамедлительно примут меры по ограждению вас от агрессора и направлению в «кризисную» комнату. Также вы вправе обратиться в территориальные центры социального обслуживания населения по месту жительства, - обращают внимание в РОВД.

Номера телефонов ответственных за организацию работы «кризисных» комнат территориальных центров социального обслуживания населения можно узнать на официальном сайте Могоблисполкома mogilev-region.gov.by в разделе «Социальная поддержка и обслуживание».

В Беларуси действует общенациональная горячая линия для пострадавших от насилия в семье: 8-801-100-8-801. Она работает ежедневно в 8.00 до 20.00 и предназначена для всех совершеннолетних жителей Беларуси, когда-либо столкнувшихся с насилием в семье.