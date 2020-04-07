21 случай коронавируса в Могилевской области зарегистрирован на 7 апреля

На сегодняшний день, 7 апреля, установлен 21 случай коронавирусной инфекции в Могилевской области.

- За последние сутки заболевание выявлено у 5 человек. Все они - контакты первого уровня, которые на момент получения положительного анализа на COVID-19 уже находились в лечебных учреждениях региона, - отметила заместитель главного государственного санитарного врача Могилевской области Алла Булай.

6 апреля в соцсетях появились несколько фотографий, на которых видно, как люди в спецзащите вывозят из подъездов многоэтажек в Могилеве людей в боксах биологической защиты для транспортировки больных.

- Данные случаи свидетельствуют лишь о том, что в Могилеве проводятся все необходимые меры, направленные на эпидемиологическое благополучие и безопасность населения. Транспортировку больных проводят учреждения здравоохранения, а не санэпидслужба, - прокомментировала Алла Булай. - Вероятнее всего, по адресам, куда выезжали врачи, поступили вызовы от людей, прибывших их эпиднеблагополучных по COVID-19 регионов с клиническими признаками ОРВИ. Тем не менее, для безопасности окружающих было принято решение о транспортировке пациентов максимально безопасным способом.

География COVID-19 осталась прежней: Кричев, Славгород, Кировск, Бобруйск, Могилев и Могилевский район.

Все заболевшие обследованы, проведен весь спектр противоэпидемических мероприятий. Сегодня они находятся на стационарном лечении в Могилевской инфекционной больнице и Бобруйской центральной больнице.