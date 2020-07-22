21 июля Ирина Рынейская посетила бобруйский детский дом и пообщалась с коллективом торгово-экономического колледжа

В период июльской работы в округе парламентарий планирует посетить порядка 10 организаций и предприятий города на Березине.

Одни из первых, кто смог лично обратиться к депутату и озвучить имеющиеся вопросы – педагоги учреждений образования Бобруйска. Ответить на вопросы бобруйчан приехал также начальник Главного управления по образованию Могилевского областного исполнительного комитета Андрей Борисович Заблоцкий.

Представители законодательной и исполнительной власти обсудили избирательную кампанию по выборам Президента Республики Беларусь, состояние и перспективы развития систем образования города, области и страны в целом, а также проанализировали ключевые аспекты нынешней вступительной кампании. После чего в формате живого диалога состоялся обмен мнениями. Ирина Рынейская также рассказала о своей законотворческой деятельности в Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Национального собрания Республики Беларусь, обозначила, какие Проекты законов сейчас находятся на обсуждении в «нижней» Палате. Обращаясь к участникам встреч, парламентарий отметила, что педагогам принадлежит одна из первостепенных ролей в воспитании подрастающего поколения, формирования у них чувств патриотизма и любви к своей стране.

– И нам с вами решать, в каком будущем будут жить наши дети. Будет ли это будущее светлым, безопасным и успешным,– подытожила Ирина Николаевна.