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21 августа прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко

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21 августа прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко

21 августа с 11.30 до 13.00 в общественной приемной Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО "Белая Русь" прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь  Владимир Владимирович Гацко.

Граждане также могут обратиться в «приемную» по телефону (80225)70-02-91.

Адрес: г.Бобруйск, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 25 комн. 103.

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