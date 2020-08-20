21 августа прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко

21 августа с 11.30 до 13.00 в общественной приемной Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО "Белая Русь" прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Владимирович Гацко.

Граждане также могут обратиться в «приемную» по телефону (80225)70-02-91.

Адрес: г.Бобруйск, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 25 комн. 103.