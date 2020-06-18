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20 июня «прямую телефонную линию» проведет управляющий делами горисполкома

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20 июня «прямую телефонную линию» проведет управляющий делами горисполкома

В связи со служебной необходимостью 20 июня с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» в Бобруйском горисполкоме  проведет управляющий делами горисполкома – Погудо Людмила Сергеевна.

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