20 июня «прямую телефонную линию» проведет управляющий делами горисполкома
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В связи со служебной необходимостью 20 июня с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» в Бобруйском горисполкоме проведет управляющий делами горисполкома – Погудо Людмила Сергеевна.
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