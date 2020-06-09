18 ДТП с участием детей произошло с начала года в Могилевской области

За 5 месяцев на дорогах Могилевской области с участием детей зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых один ребенок погиб и 20 получили травмы.

Как сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, основными причинами таких ДТП по-прежнему остается игнорирование элементарных мер безопасности - переход дороги вне пешеходного перехода или на запрещающий сигнал светофора, внезапный выход на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств или в непосредственной близости перед приближающимся транспортом.

- Водителям необходимо помнить, что, подъезжая к пешеходному переходу, нужно до минимума снижать скорость и быть готовым уступить дорогу пешеходам, а также проявлять осторожность при проезде дворовых территорий и местных проездов, - отмечают в ГАИ.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 10 по 20 июня по всей республике будет проводиться комплекс профилактических мероприятий «Берегите - детей!».