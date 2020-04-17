17 апреля – День чествования ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям
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17 апреля – особая дата в календаре для работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Беларуси. В этот день в 1918 году был подписан Декрет «Об организации государственных мер по борьбе с огнем», который сыграл значительную роль в деле становления и развития пожарной охраны. 17 апреля свой профессиональный праздник – День пожарной службы СССР, отмечали те, у кого трудовые будни пришлись именно на этот период. Следуя традициям, новые поколения спасателей 17 апреля чествуют своих наставников.
Приказом Министра в 2011 году 17 апреля был определен Днём чествования ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Сегодня это и работники, отслужившие в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, и в военизированной пожарной службе, и в пожарной охране. Объединяет ветеранов-пожарных Белорусская общественная организации ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям «Спасатель», которая была создана с целью оказания помощи ветеранам и передачи опыта молодому поколению спасателей.
В преддверии Дня чествования ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям хотелось поблагодарить ветеранов и пенсионеров бобруйщины за преданность службе и пример всем молодым спасателям и пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия!
С уважением, руководство Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.