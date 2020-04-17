17 апреля – День чествования ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям

Приказом Министра в 2011 году 17 апреля был определен Днём чествования ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Сегодня это и работники, отслужившие в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, и в военизированной пожарной службе, и в пожарной охране. Объединяет ветеранов-пожарных Белорусская общественная организации ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям «Спасатель», которая была создана с целью оказания помощи ветеранам и передачи опыта молодому поколению спасателей.

В преддверии Дня чествования ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям хотелось поблагодарить ветеранов и пенсионеров бобруйщины за преданность службе и пример всем молодым спасателям и пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия!

С уважением, руководство Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.