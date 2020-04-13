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Происшествия

16-летняя пассажирка «Рено» получила травмы в ДТП на автодороге Борисов-Бобруйск-Березино

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16-летняя пассажирка «Рено» получила травмы в ДТП на автодороге Борисов-Бобруйск-Березино

На автодороге Борисов-Бобруйск-Березино водитель въехал в дорожный знак - пострадала пассажирка. ДТП произошло в ночь с 11 на 12 апреля.

Как сообщили в МВД, 41-летний водитель «Рено» отвлёкся от управления, выехал на полосу встречного движения и врезался в дорожный знак.

В результате аварии 16-летняя пассажирка получила травмы.

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