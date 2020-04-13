16-летняя пассажирка «Рено» получила травмы в ДТП на автодороге Борисов-Бобруйск-Березино
72 0
0
На автодороге Борисов-Бобруйск-Березино водитель въехал в дорожный знак - пострадала пассажирка. ДТП произошло в ночь с 11 на 12 апреля.
Как сообщили в МВД, 41-летний водитель «Рено» отвлёкся от управления, выехал на полосу встречного движения и врезался в дорожный знак.
В результате аварии 16-летняя пассажирка получила травмы.
Читайте
также
также
-
16-летняя пассажирка «Рено» получила травмы в ДТП на автодороге Борисов-Бобруйск-Березино
-
В деревне Щатково горел сарай
-
Два брата погибли при пожаре частного дома в Глусском районе
-
Страшное ДТП в Бобруйске: столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси (дополнено)
-
Пожароопасные участки Бобруйщины
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости