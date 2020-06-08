147 зенитный ракетный полк: «Сохранение жизни и здоровья – государственная задача»

На прошлой неделе с личным составом 147 зенитного ракетного полка прошел единый день безопасности военной службы.

В форме практического занятия руководители восьми учебных мест напомнили военнослужащим требования противопожарной безопасности, порядок обращения с оружием и с горюче-смазочными материалами, в ходе выполнения хозяйственных работ, при работе на электроустановках. Особое внимание – обучению безопасной эксплуатации автомобильной техники. Соблюдение правил поведения у воды и на воде, а также способы оказания первой медицинской помощи. О которых обучаемым рассказала председатель Бобруйской городской организации РГОО «ОСВОД» Оксана Корсакова.

После практического изучения основ безопасности военной службы был проведен повторный инструктаж и проверка знаний.

По словам заместителя командира воинской части подполковника Андрея Черненко: «На обеспечение безопасности военной службы сосредоточено самое пристальное внимание. Так как особенностью военной службы является выполнение военнослужащими задач в любых условиях, в том числе с повышенным риском для жизни и здоровья, то предупреждение происшествий, гибели и травматизма личного состава является одной из приоритетных задач должностных лиц полка».

майор Владимир МОНЯК

Фото младший сержант Антон Мартынов