Завершился стрим на тему «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия»
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Приглашаем Вас присоединиться к стриму Министерства здравоохранения Республики Беларусь на YouTube-канале «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия».
Участники:
- Заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан;
- Главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Людмила Кеда;
- Главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Татьяна Бурдь;
- Врач акушер-гинеколог, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО, руководитель проекта «Мама PRO» Диана Мардас.
Начало трансляции 14 апреля, в 13:00.
В ходе трансляции вы сможете задать свои вопросы в чате. Они будут проанализированы, ответы на наиболее актуальные из них прозвучат во время следующих стримов.