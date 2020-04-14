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COVID-19

Завершился стрим на тему «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия»

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Завершился стрим на тему «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия»

Приглашаем Вас присоединиться к стриму Министерства здравоохранения Республики Беларусь на YouTube-канале «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия».

Участники:

  1. Заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан;
  2. Главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Людмила Кеда;
  3. Главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Татьяна Бурдь;
  4. Врач акушер-гинеколог, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО, руководитель проекта «Мама PRO» Диана Мардас.

Начало трансляции 14 апреля, в 13:00.

В ходе трансляции вы сможете задать свои вопросы в чате. Они будут проанализированы, ответы на наиболее актуальные из них прозвучат во время следующих стримов.

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