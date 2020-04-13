14 апреля состоится пресс-конференция «Коронавирус как вызов: ответ Белорусской православной церкви»

Во вторник 14 апреля в Минском епархиальном управлении состоится пресс-конференция «Коронавирус как вызов: ответ Белорусской Православной Церкви».

Одной из главных тем пресс-конференции будет празднование Пасхи Христовой в условиях распространения коронавирусной инфекции.

На вопросы журналистов ответят митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, и Леонид Гуляко, Уполномоченный по делам религий и национальностей.

Приглашаем на пресс-конференцию только представителей зарегистрированных СМИ.

Аккредитация и справки по телефону: +375 29 327 75 85, Татьяна Кузнецова.

Начало регистрации участников в 12:30. Адрес: г. Минск, ул. Освобождения, 10, этаж 1, фойе. При себе необходимо иметь удостоверение.

Начало пресс-конференции в 13:00. Адрес: г. Минск, ул. Освобождения, 10, этаж 2, конференц-зал.

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