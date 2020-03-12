13 марта нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно

13 марта к празднованию Дня Конституции будет приурочена Республиканская благотворительная акция.

Гости и жители Беларуси смогут получить консультацию по вопросам, которые входят в компетенцию нотариуса, включая совершение исполнительных надписей, отчуждение недвижимости, составление брачных договоров, составление завещаний, оформление наследственных прав.

На сайте Белорусской нотариальной палаты можно найти время работы и полный список нотариальных бюро, и нотариальных контор.

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