13 июня «прямую телефонную линию» проведет Ирина Раинчик

13 июня 2020 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском областном Совете депутатов будет проходить «прямая телефонная линия».

Свои вопросы можно будет задать по телефону (80222) 31-00-97 заместителю председателя областного Совета депутатов Раинчик Ирине Анатольевне.