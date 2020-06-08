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13 июня «прямую телефонную линию» проведет Ирина Раинчик

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13 июня «прямую телефонную линию» проведет Ирина Раинчик

13 июня 2020 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском областном Совете депутатов будет проходить «прямая телефонная линия».

Свои вопросы можно будет задать по телефону (80222) 31-00-97 заместителю председателя областного Совета депутатов Раинчик Ирине Анатольевне.

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