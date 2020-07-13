13 июля бобруйчан выслушают

68 00 19­

Кисель

Игорь Николаевич

первый заместитель председателя горисполкома

Курируемые вопросы: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, землепользование; вопросы жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор и переработка вторичных отходов.