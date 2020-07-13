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13 июля бобруйчан выслушают

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13 июля бобруйчан выслушают

13 июля с 12.00 до 13.00 проводится «прямая телефонная линия» с руководством городского исполнительного комитета, районных администраций, государственных органов, коммунальных служб города

68 00 19­Кисель
Игорь Николаевич		первый заместитель  председателя горисполкома
Курируемые вопросы: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, землепользование; вопросы жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор и переработка вторичных отходов.
68 00 05Погудо
Людмила Сергеевна		управляющий делами горисполкома Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.
76 52 33Лисовский
Александр Николаевич		глава администрации Ленинского района г.Бобруйска
77 75 29Власевич
Виталий Эдуардович		глава  администрации Первомайского района г.Бобруйска
72 04 70Казакова
Наталья Адамовна		начальник  управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома
68 00 44Жукова Светлана Николаевнаначальник управления жилищно-коммунального хозяйства горисполкома
68 00 51Окулич Александр Александровичначальник  отдела  строительства горисполкома
68 00 58Лисица Елена Сергеевнаначальник  управления  по  образованию горисполкома
74 80 00Воронков Алексей Анатольевичначальник отдела спорта и туризма горисполкома
68 00 55Сысой
Вячеслав Викторович		начальник отдела землеустройства горисполкома
68 0049Качан Яна Валерьевназаместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства горисполкома
68 00 40Казеко
Татьяна Анатольевна		начальник   управления торговли и услуг горисполкома
68 00 59Щербич
Вадим Михайлович		начальник  отдела культуры горисполкома
68 00 53Горбачёва
Татьяна Михайловна		начальник  отдела идеологической работы и по делам   молодежи горисполкома
72 72 68Крупенич Оксана Николаевнаглавный  врач УЗ «Бобруйская центральная больница»
46 18 01Василевский
Константин Леонидович		начальник  Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь
70 55 31Алексеев Дмитрий  Юрьевичзаместитель начальника  Бобруйского межрайонного отдела управления   Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилёвской области
77 83 00Березовский
Алексей Петрович		военный комиссар  г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов
72 48 55Бабин Андрей Вячеславовичначальник  Бобруйского  горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь»
70 76 89Кед Игорь Петровичгенеральный   директор
УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
70 55 04Киселёв Юрий АнатольевичГлавный инженер КУП «ЖРЭУ
Ленинского района г Бобруйска»
78 71 86Дыба
Людмила Викторовна		директор КУП «ЖРЭУ
Первомайского района г.Бобруйска»
70 20 27Бобцов
Александр Михайлович		начальник  Бобруйского узла    электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком»
72 01 88Скурат
Сергей Михайлович		директор филиала "Бобруйскводоканал" УПКПЖКХ "Могилевоблводоканал"
78 94 00Каташ
Андрей Сергеевич		 директор  КПУП «Теплоэнергетика г.Бобруйска»
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