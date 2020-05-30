128 лет славной трудовой династии Рябко

31 мая отмечается День химика – профессио­нальный праздник работников химической отрасли. Среди них те, кто трудится на предприятиях, в исследовательских и контрольных лабораториях, научный персонал, инженеры, разработчики специализированного оборудования. В Бобруйске есть целые трудовые династии, которые отмечают этот день дружным семейством. К примеру, династия Рябко. Здесь сразу пятерых судьба связала прочными нитями с ОАО «Белшина». Их общий стаж работы на предприятии – 128 лет. Что ж, давайте знакомиться.

По стопам родителей

Наша встреча с трудолюбивыми людьми, которые добросовестно выполняют работу на протяжении многих лет и передают традиции из поколения в поколение, прошла в кабинете главного энергетика ОАО «Белшина» Леонида Рябко. К слову, в прошлом году на родном предприятии он удостоился звания «Человек года». И совсем не случайно. Здесь его ценят как грамотного специалиста и настоящего профессио­нала своего дела. О таких говорят – прошел все ступеньки карьерного роста. О том, что Леонид Леонидович предан работе и отдается ей со всей душой и ответственностью, можно судить по горящим глазам во время беседы. А начиналось все в 1996 году – именно тогда будущий главный энергетик промгиганта пришел в сборочный цех №1 завода массовых шин сборщиком покрышек.

– Предприятие закупило болгарское оборудование, на котором стали изготавливать ЦМК шины. В то время это было ноу-хау. Я прошел обучение и стал работать на сборке этих шин, – говорит Леонид Рябко.

Впоследствии здесь же работал элект­ромонтером по ремонту оборудования, мастером по сырью в подготовительном цехе №1, энергетиком сборочного цеха №1 ЗМШ и главным энергетиком ЗМШ. Параллельно отучился в Белорусско-Российском университете в Могилеве. По признанию Леонида Рябко, выбор профессии был предопределен с детства. Его отец Леонид Николаевич работал при выпуске первой шины. Весь трудовой путь передовика производства прошел на «Белшине», он был победителем соцсоревнований, имеет медаль «За трудовую доблесть». Мать Валентина Михайловна тоже много лет отдала родному предприятию. В 1975 году она пришла работать на завод КГШ стыковщицей, затем стала инспектором по кадрам одного из подразделений «Белшины», а на заслуженный отдых ушла с должности делопроизводителя. На пенсии женщина уже четыре года, но не расстается с любимым комбинатом: часто заходит в гости к сыну и дорогим коллегам, с которыми здесь трудилась, регулярно посещает заводскую библиотеку.

– В то время шинный комбинат был новшеством для Беларуси. Нам предприятие с мужем дало все: любимое дело, квартиру, стабильность. Тогда давали много жилья, – рассказывает Валентина Рябко.

Третье поколение династии

По признанию Леонида Леонидовича, именно родители и увлекли его в мир «Белшины»: семейные разговоры о предприятии за завтраками и ужинами не прошли даром. На заводе он, можно сказать, вырос. Здесь же прошла его практика во время учебы в Бобруйском механико-технологическом техникуме. «Я понял еще в школе, что будущее за энергетической сферой. На энергии держится мир», – поясняет Леонид Рябко. Сегодня в подчинении у главного энергетика работают 25 человек. Кроме того, он руководит аттестованной лабораторией по электрофизическим измерениям, цехом водоснабжения и канализации, электроснабжения комбината, пожарно-охранных систем и связи, теплотехнической лабораторией по измерениям конденсатного хозяйства. Функционально Леониду Рябко также подчиняются все энергетики завода. Как видим, фронт работы и ответственность просто огромны.

– Моя главная задача – надежное и бесперебойное энергоснабжение всей «Белшины», безопасная работа всего энергетического оборудования. За последние годы предприятие прошло техническое перевооружение. У нас современное оборудование, которое мы научились обслуживать. В прежние годы рабочий процесс осуществлялся на базе релейных аппаратов, а сейчас это компьютерные технологии. Это уже совершенно иной уровень. Путь, что мы прошли, не был легким. Тогда многое было в новинку. Но, несмотря на все трудности, мы научились работать и выпускать качест­венную и конкурентоспособную продукцию, – отмечает главный энергетик ОАО «Белшина».

Вместе с Леонидом Леонидовичем на предприятии трудятся делопроизводителем супруга Фаина и электромонтером сын Илья, который пошел по стопам деда и отца. Это уже третье поколение династии Рябко. Молодой человек начал работать здесь еще до службы в армии, затем вернулся. Занимается обслуживанием электрооборудования. По признанию парня, работа у него интересная. Больше всего увлекает процесс поиска неисправности, когда нужно логически поразмыслить и суметь вовремя обнаружить поломку. Ему нравится самообучаться. В планах Ильи – получить высшее образование и продвинуться по карьерной лестнице.

– У сына с детства была предрасположенность к этому. Ему нравилось что-то паять, собирать. А когда человек начинает чем-то интересоваться больше остального, скорее всего, целенаправленно выберет какую-то профессию. Так и вышло. Когда встал вопрос – по какой дорожке ему идти в жизни, Илья выбрал специальность электромонтера, – говорит Леонид Рябко.

Сразу два праздника

В свободное от работы время главный энергетик ОАО «Белшина» занимается благоустройством дома. Любит сварку, мастерит приспособления для приусадебного участка. В городе у него 9 соток земли, а в Дубовке – 20. Вместе с сыном построил баню с обогреваемым бассейном и полом с подогревом.

Профессиональный праздник Леонид Леонидович собирается отметить, как всегда, с коллективом и, конечно же, самыми близкими людьми – супругой, сыном, дочерью и родителями. К слову, в этой семье отмечают сразу два праздника: День химика и День энергетика.

– Мне очень приятно, что сын и внук продолжают семейную династию. Я горжусь и думаю, что на этом мы не остановимся, – говорит Валентина Рябко.

Все представители династии желают любимому предприятию процветания, чтобы «Белшина» преодолела все трудности сегодняшнего времени, и работники вновь ощущали мощь завода и свою значимость.

Людмила Любимцева.