11 человек, посещавших Китай, остаются под наблюдением в Могилевской области

По состоянию на 26 февраля, в Могилевской области под медицинским наблюдением остаются 11 человек (в Могилеве, Бобруйске, Быхове, Горках, Глуске, Кировске и Осиповичах). Об этом сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Всего в регионе было обследовано около 70 человек. Все они посещали Китай. Коронавирус не обнаружен ни у одного из них.

С учетом активизации распространения коронавируса COVID-19 в Европейском регионе и других странах мира, в частности в северной части Италии, Южной Корее, Сингапуре, Японии, Таиланде с 24 февраля в Беларуси организован усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, прибывающими из Италии, и их медицинское наблюдение. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. Министерство здравоохранения Республики Беларусь рекомендует гражданам Беларуси по возможности воздержаться от посещения тех регионов северной части Италии, где объявлен карантин.

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья работает «горячая линия» по вопросам профилактики инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. елефон (8-029) 156-85-65, звонки принимаются в рабочие дни с 8:30 до 13:00 и с 13:30 до 18:00.

По информации Государственной Комиссии здравоохранения КНР по состоянию на 24 февраля, объявлено о снижении уровня угрозы заболевания коронавирусом в провинции Юньнань и Гуйчжоу - с первого (наивысшего) уровня до третьего, Гуаньдун и Шаньси - с первого до второго. Ранее о снижении уровня опасности заявили медицинские власти провинций Ганьсу и Ляонинь.

В то же время - подтвержден 2 101 случай заболевания в 28 странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ, Испания, Россия, Бельгия, Швеция, Великобритания, Египет, Иран, Израиль, Ливия).