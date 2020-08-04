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11 августа в Бобруйске пройдет очередная сессия горсовета депутатов. Как вопросы рассмотрят?

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11 августа в Бобруйске пройдет очередная сессия горсовета депутатов. Как вопросы рассмотрят?

11 августа в 10.00 состоится 23-я  очередная сессия  Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва (пл. Ленина, 1,  актовый зал, 2 этаж).

Начало регистрации в 9.30.

Основные вопросы повестки дня:

1. О ходе выполнения Регионального комплекса мероприятий по реализации в городе Бобруйске Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016 – 2020 годы;
2. О ходе реализации Декрета Президента Республики Беларусь  от 2 апреля 2015 г .№3 «О содействии занятости»;
3. Об исполнении бюджета города Бобруйска за 6 месяцев 2020 года.

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