11 августа в Бобруйске пройдет очередная сессия горсовета депутатов. Как вопросы рассмотрят?

11 августа в 10.00 состоится 23-я очередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва (пл. Ленина, 1, актовый зал, 2 этаж).

Начало регистрации в 9.30.

Основные вопросы повестки дня:

1. О ходе выполнения Регионального комплекса мероприятий по реализации в городе Бобруйске Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016 – 2020 годы;

2. О ходе реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г .№3 «О содействии занятости»;

3. Об исполнении бюджета города Бобруйска за 6 месяцев 2020 года.