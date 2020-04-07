11 апреля в Бобруйске пройдет «прямая телефонная линия»
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11 апреля с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведут:
ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА ПОГУДО, управляющий делами Бобруйского горисполкома, по тел. 68-00-18. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.
ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА КОНЦЕВАЯ, заместитель главы администрации Первомайского района, по тел. 77-75-17. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, государственная молодежная политика, средства массовой информации.
ВИТАЛИЙ АНТОНОВИЧ ГРАХОВСКИЙ, заместитель главы администрации Ленинского района, по тел. 76-52-33. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, социальная защита.
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