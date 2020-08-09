104 участка для голосования работают в Бобруйске

На выборах-2020 особое внимание уделят санитарным нормам. Каждый участок оборудован санитайзером. Профилактика – превыше всего. Приходить голосовать лучше в маске и перчатках. Если с собой нет, на месте предложат одноразовые.

Членов участковых комиссий рассадят через одного. Каждому раздадут маски, перчатки, защитные щитки. Особое внимание уделят социальному дистанцированию. Расстояние между избирателями – полтора метра.

– Все члены участковых комиссий прошли инструктажи, то есть мы провели заседание, где еще раз освежили, повторили тот алгоритм действий, который необходимо выполнять в соответствии с избирательным кодексом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, – подчеркнула председатель участковой избирательной комиссий №16 Зоя Потачиц.­