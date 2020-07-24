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Общество

101 из машин. Бобруйские спасатели поздравляют коллег с профессиональным праздником (видео)

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101 из машин. Бобруйские спасатели поздравляют коллег с профессиональным праздником (видео)

25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. Спасатели – первые, кто спешат на помощь и выезжают на вызов за считанные минуты. Бобруйские спасатели не только профессионалы своего дела, но и креативные и творческие люди.

Накануне праздника они необычно поздравили коллег. 14 специализированных машин выстроились во всем знакомый номер 101.

Жмите на видео и увидите, как выглядит вечерний Бобруйск и креативное поздравление с высоты птичьего полета.

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