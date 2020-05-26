100 тонн сена сгорело в Бобруйском районе

Пожар возле д. Большие Бортники в Бобруйском районе произошел 26 мая. Как сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, сообщение о возгорании двух навесов с сеном на поле сельскохозяйственного производственного кооператива «Гигант» поступило около 3 часов ночи. В навесах хранилось по 50 тонн сена.

Огнем уничтожено 100 тонн сена, 800 кв.м кровли навесов. Причина пожара устанавливается.Проверку по факту пожара проводят сотрудники Бобруйского РОВД.