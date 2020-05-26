100 тонн сена сгорело в Бобруйском районе
mogilevnews.by 153 0
Пожар возле д. Большие Бортники в Бобруйском районе произошел 26 мая. Как сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, сообщение о возгорании двух навесов с сеном на поле сельскохозяйственного производственного кооператива «Гигант» поступило около 3 часов ночи. В навесах хранилось по 50 тонн сена.
Огнем уничтожено 100 тонн сена, 800 кв.м кровли навесов. Причина пожара устанавливается.Проверку по факту пожара проводят сотрудники Бобруйского РОВД.
также
-
100 тонн сена сгорело в Бобруйском районе
-
В Бобруйском районе сгорело легковое авто
-
Потерявшегося в Бобруйском районе трехлетнего малыша нашли в лесу
-
В Бобруйске на Гоголя горел дом
-
В Бобруйском районе пешеход попал под машину – спасти его не удалось