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Происшествия

100 тонн сена сгорело в Бобруйском районе

mogilevnews.by 153 0

100 тонн сена сгорело в Бобруйском районе

Пожар возле д. Большие Бортники в Бобруйском районе произошел 26 мая. Как сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, сообщение о возгорании двух навесов с сеном на поле сельскохозяйственного производственного кооператива «Гигант» поступило около 3 часов ночи. В навесах  хранилось по 50 тонн сена.

Огнем уничтожено 100 тонн сена, 800 кв.м кровли навесов. Причина пожара устанавливается.Проверку по факту пожара проводят сотрудники Бобруйского РОВД.

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